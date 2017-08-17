Месси оскорбил Рамоса во время матча за Суперкубок Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси произнёс очень грубые слова в адрес защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча Суперкубка Испании, сообщает Marca.
На 64-й минуте встречи Рамос сделал вид, что передаёт Месси рукой мяч, но вместо этого просто бросил снаряд в сторону. Аргентинцу это не понравилось, и он произнёс нецензурную фразу, которую на русский язык можно перевести как «выродок».
Встреча завершилась победой «сливочных» — 2:0. Общий счёт противостояния — 5:1 в пользу мадридцев.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».