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Роджерс: «Селтик» устроил фантастическое представление, забив пять голов

17 августа 2017, четверг. 08:43 Футбол

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс остался доволен действиями подопечных в первой встрече с «Астаной» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Шотландцы не оставили шансов соперникам, обыграв со счётом 5:0.

«Результат матча показал плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого сезона. Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут выступать под давлением. «Селтик» сегодня устроил фантастическое представление, забив пять голов. Для нас, как команды из Шотландии, такой результат является замечательным для уровня Лиги чемпионов.

Следующий матч будет важным, несмотря на то что сейчас мы находимся в более привилегированном положении. К матчу будем готовиться в нормальном режиме. Сегодня наши игроки показали, что могут плотно перекрыть центр поля. Футболисты сработались и сумели показать отличную игру», — приводит комментарий специалиста издание Kazfotball.

«Селтик» забил «Астане» 5 голов в квалификации ЛЧ, «Севилья» победила «Истанбул»
Источник: Kazfootball Сообщить об ошибке
Теги
Селтик ФК Астана Брендан Роджерс
Новости. Футбол
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