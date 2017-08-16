«Селтик» забил «Астане» 5 голов в квалификации ЛЧ, «Севилья» победила «Истанбул»

«Селтик» разгромил «Астану» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча проходила в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
На 32-й минуте игрок «Астаны» Евгений Постников отправил мяч в свои ворота. В концовке первого тайма Скотт Синклейр удвоил преимущество «Селтика». На исходе часа игры Синклейр оформил дубль, на 79-й минуте отличился Джеймс Форрест, а в концовке мяч в свои ворота срезал Игорь Шитов.
В другом матче «Севилья» на выезде победила «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:1.
Ответные матчи в этих парах будут сыграны 22 августа.
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