Глава «Спортинга» дисквалифицирован на полгода за плевок в коллегу из «Ароки»

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью получил дисквалификацию на полгода за плевок в своего коллегу из «Ароки» Карлоса Пинью. Его оппонент, в свою очередь, отстранён от футбольной деятельности на 20 месяцев за попытку нападения, сообщает агентство AFP.
Инцидент был зафиксирован 6 ноября 2016 года после домашней победы «Спортинга» над «Арокой», одержанной со счётом 3:0. В конце матча 10-го тура чемпионата Португалии в подтрибунном помещении произошла ссора между двумя президентами. Администрация «Аруки» обвинила Карвалью в плевке в президента Пинью, а «Спортинг» опроверг это обвинение, утверждая, что глава «Аруки» попытался напасть на лидера лиссабонского клуба.
В настоящий момент «Спортинг» отреагировал на дисквалификацию своего президента, назвав это решение несправедливым и рассчитывая обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.