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Тренер «Астаны»: практически все удары по нашим воротам обернулись голами

17 августа 2017, четверг. 09:09 Футбол

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал сокрушительное поражение своей команды в Глазго от местного «Селтика» (0:5) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Селтик» с победой. Я думаю, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Класс футболистов «Селтика» сказался и сыграл решающую роль. Практически все удары в створ наших ворот обернулись голами. Мы хорошо начали первый тайм, и у нас были моменты для гола. Во втором тайме, когда мы открылись, нашей обороне было сложно сдержать соперника. Если мы впредь хотим играть на таком высоком уровне, как «Селтик», нужно работать на будущее.

Можно ли отыграться с такого счёта? Мы постараемся не проиграть в домашних стенах. Если возможно, выигрыш тоже будет хорошим результатом. У нас отличная поддержка со стороны болельщиков. Дома футболисты играют намного лучше. Нужно время, чтобы равноценно выступать как в гостевой игре, так и в домашней. Я думаю, что мы добьёмся хорошего результата при высокой поддержке зрителей», — цитирует специалиста издание Kazfotball.

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Источник: Kazfootball Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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