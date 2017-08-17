Надсон вернулся в «Крылья Советов»

Защитник Жозе Надсон присоединился к «Крыльям Советов», которые продолжают подготовку к матчу 9-го тура ФНЛ с «Тюменью». Завтра самарцы вылетят на игру, а сегодня, 17 августа, провели тренировку.
Жозе Надсон, выступавший за «Крылья Советов» с 2013 года, по семейным обстоятельствам пропустил предсезонные сборы и поэтому смог присоединиться к «Крыльям Советов» только сейчас, после решения всех бытовых и деловых вопросов.
Сейчас Жозе Надсон занимается в двухразовом режиме: в общей группе и выполняет индивидуальные упражнения, говорится на сайте «Крыльев Советов».
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