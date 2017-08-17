Гладилин: «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Краснодар» примет «Црвену Звезду».
«Судя по силам, «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду». Думаю, что «быки» в этом матче выиграют. По подбору игроков и классу они выше. Даже с учётом потерь у «Краснодара» найдутся силы против сербской команды.
Смолов – волевой парень. Если у него ничего не болит и он выйдет на поле – сыграет хорошо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Црвена Звезда». Начало — в 20:00 мск.
Деменко: «Краснодару» не надо рассчитывать на Смолова в игре с «Црвеной Звездой»