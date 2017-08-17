Форвард «Боруссии» Д Мор, которым интересуется «Зенит», не перейдёт в «Интер»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош сообщил, что трансфер форварда Эмре Мора в миланский «Интер» окончательно сорвался.
«Переход Мора в „Интер“ не удалось осуществить. Всё сорвалось из-за людей, которые занимались переговорами, а не из-за „Боруссии“ или возможной потери Усмана Дембеле.
Мор — хороший игрок с большим потенциалом, но не каждый способен играть за «Боруссию». Мы должны ждать дальнейшего развития ситуации", — цитирует Боша Football Italia.
Ранее сообщалось, что на Мора претендует санкт-петербургский «Зенит». В прошлом сезоне Бундеслиги 20-летний турок принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.