«Зенит» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, сообщает интернет-портал Tuttomercatoweb. Более подробной информации об интересе питерской команды к турецкому футболисту нет.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласовала переход 20-летнего Мора на правах аренды в «Интер», но в последний момент переговоры были приостановлены, о чём сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
В прошлом сезоне Бундеслиги Мор принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.
Мор не принял участие в фотосессии «Боруссии» Д из-за возможного ухода