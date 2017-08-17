ЦСКА снизил цены на билеты на матч с «Ахматом» в день рождения клуба

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что московский клуб принял решение снизить цены на билеты на домашний матч с «Ахматом» (27 августа) в 8-м туре российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в день рождения «армейцев».
«Клуб принял решение о снижении цен на билеты на матч с «Ахматом». С новыми ценами вы можете ознакомиться на странице билетной программы: http://pfc-cska.com/tickets/Akhmat/.
Болельщики, которые уже приобрели билеты на «Ахмат» по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку в 50% на приобретение билета на матч ЦСКА — «Ростов» в тот же сектор», — сообщается на сайте москвичей.
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