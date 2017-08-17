«Тулуза» арендовала Граделя у «Борнмута»

Нападающий «Борнмута» Макс-Ален Градель в сезоне-2017/18 будет выступать во Франции. «Тулуза» на своём официальном сайте объявила о переходе 29-летнего ивуарийского форварда на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. В новом клубе футболист будет выступать под 15-м номером.
Градель ранее уже выступал во французской Лиге 1, он защищал цвета «Сент-Этьена», а летом 2015 года перебрался в «Борнмут».
В составе английского клуба Градель провёл 62 матча, забил 11 голов и отдал четыре голевых передачи.
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