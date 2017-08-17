«Краснодар» — «Црвена Звезда»: судьи не засчитали чистый гол российской команды

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда» был не засчитан чистый гол российской команды.
Во втором тайме при счёте 2:1 в пользу «Краснодара» полузащитник хозяев поля Михайло Ристич пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в перекладину, а от неё залетел в ворота. Однако судейская бригада не заметила, что мяч полностью пересёк линию ворот. В результате голкипер сербской команды поймал мяч в руки и игра продолжилась.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Црвена Звезда».