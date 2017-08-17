Хавбек «Краснодара» Ристич: очень жаль, что мой гол не засчитали

Полузащитник «Краснодара» Михайло Ристич прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Это было неплохая игра, мы контролировали её ход. Соперник играл так, как мы предполагали. Забили три мяча, могли и больше. Очень жаль, что мой гол не засчитали.
Я играю примерно на одинаковом уровне в каждой игре. Когда у меня есть возможность пробить, я это делаю. Сегодня так получилось, что я много раз пытался забить, но, к сожалению, единственный голевой удар не засчитали.
Впечатления от игры с бывшей командой? Не очень приятное чувство. Я состоялся как футболист в «Црвене Звезде», болел за неё, провёл там детство и юность. Но я профессионал, выкладываюсь в каждом матче. Сейчас я играю за «Краснодар».
«Црвена Звезда» – очень хорошая команда, в Белграде они будут очень сильны. Ещё ничего не решено, задел в один мяч очень скользок", — цитирует Ристича Rusfootball.