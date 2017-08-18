Павон: когда поступило предложение от «Зенита», у меня подкосились ноги

Нападающий «Боки Хуниорс» Кристиан Павон рассказал, как воспринял поступившее этим летом предложение от «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга предлагал за Павона € 18 млн, а самому игроку — контракт на четыре года, но сделка сорвалась.
«Когда поступило предложение от «Зенита», у меня подкосились ноги, поскольку цифры были очень большие. И всё же я сохранял спокойствие, оставаясь в «Боке». Подобное внимание меня радует, поскольку оно доказывает, что я всё делаю правильно», — приводит слова Павона TyC Sports.
Форвард «Боки» Павон, которым интересовался «Зенит», подписал новый контракт