Синицын — о вызове в сборную России: давно к этому шёл, очень рад

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал своё включение в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Это действительно неожиданно, но очень приятно. Я давно к этому шёл, давно хотел, очень рад. Так сложились обстоятельства. Как узнал? Позвонил корреспондент. Потом пошли поздравления от друзей и знакомых», — рассказал Синицын, который также прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Игра давалась. Были моменты, незасчитанный гол, должны были выигрывать в два мяча. Сзади неаккуратно сыграли. В Белграде будет сложная игра, но главное – победа. Болельщики «Спартака» приехали болеть за «Црвену Звезду»? Это братские команды, они друг друга поддерживали. Для нас это не открытие», — цитирует Синицына Rusfootball.