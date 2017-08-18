Хави Гарсия — болельщикам «Зенита»: я всегда вас уважал и буду уважать

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, который на этой неделе стал игроком «Бетиса», заверил болельщиков, что по-прежнему испытывает тёплые чувства к сине-бело-голубым.
«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я провели три прекрасных года Санкт-Петербурге, и эти годы были замечательными благодаря всем жителям города и особенно благодаря болельщикам „Зенита“. Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне, и это всегда будет так.
Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков «Зенита». Я желаю лучшего «Зениту» и его страстным болельщикам", — написал Хави Гарсия на своей странице в «Инстаграме».
Гарсия: на тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе «Зенита»