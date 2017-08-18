Хацкевич: в игре с «Маритиму» судья иногда принимал решения не в пользу «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ничью с «Маритиму» (0:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«Мы были готовы к матчу, футболисты были спокойны. Просто сегодня не получилось забить гол. У нас было территориальное преимущество, был прессинг. Мы старались, но нам не хватало последней передачи.
Отмечу, что арбитр иногда принимал решения не в нашу пользу. „Маритиму“ отлично оборонялся. Нам было тяжело вскрыть такую насыщенную оборону», — приводит слова Хацкевича Football.ua.
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Маритиму» в первом матче плей-офф отбора ЛЕ