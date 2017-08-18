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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Маритиму» в первом матче плей-офф отбора ЛЕ

18 августа 2017, пятница. 00:28 Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Маритиму» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме украинская команда чаще атаковала, но практически всегда без опасности у ворот португальцев. Во второй половине игры у обоих клубов были неплохие шансы размочить счёт, однако сделать это ни одной из сторон так и не удалось. Гости заканчивали встречу вдесятером — на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил Евгений Хачериди.

Ответный матч между «Динамо» и «Маритиму» пройдёт в Киеве 24 августа.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 22:30 МСК
Маритиму
Фуншал, Португалия
0 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Удаления: нет – Хачериди, 89
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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