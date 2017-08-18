Ермакович: БАТЭ отступать некуда — всё в наших руках, ногах и головах

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола. Сумела ли чем-то удивить „Александрия“? Однозначно нет. Мы готовились именно к такой игре соперника. Поэтому никаких сюрпризов не было. Больше разочаровала наша игра.
Пока всё в наших руках, ногах и головах. Поэтому сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
БАТЭ и «Александрия» сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы