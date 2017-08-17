БАТЭ и «Александрия» сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы

БАТЭ и «Александрия» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и закончилась со счётом 1:1.
На 8-й минуте Мирко Иванич вывел белорусскую команду вперёд, однако спустя чуть более десяти минут Евгений Банада сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.
В других матчах плей-офф отбора Лиги Европы загребское «Динамо» на своём поле сыграло вничью со «Скендербеу» (1:1), а «Аполлон» вырвал победу над «Мидтьюлланном» (3:2).
Ответные матчи во всех парах пройдут 24 августа.
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