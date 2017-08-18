Паулиньо: сначала сомневался в целесообразности перехода в «Барселону»

Новый полузащитник «Барселоны» Паулиньо признал, что изначально у него были сомнения относительно перехода в каталонский клуб. До этого бразильский футболист защищал цвета китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
«Сначала я сомневался в целесообразности перехода в «Барселону». Чувствовал себя в Китае счастливым человеком. Но потом решил дать положительный ответ, ведь речь идёт о «Барселоне». Я хотел защищать цвета такого клуба. Знающие меня люди знают, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться в «Барселоне», — цитирует Паулиньо Marca.
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