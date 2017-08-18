«Челси» может оштрафовать Косту на £ 3 млн, если он не вернётся в Англию

Руководство «Челси» продолжит штрафовать нападающего Диего Косту, если тот не вернётся в расположение команды, и до января 2018 года общая сумма штрафа составит £ 3 млн, сообщает Daily Exspress.
На данный момент Коста находится в Испании и ждёт, когда лондонский клуб его отпустит и он сможет подписать соглашение с мадридским «Атлетико».
Ранее форвард заявил, что не намерен возвращаться в Англию и твёрдо решил вернуться в стан «матрасников», но в любом случае не сможет этого сделать до января 2018 года из-за запрета УЕФА на трансферы для «Атлетико».
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