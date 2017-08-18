Асенсио: надеемся отблагодарить болельщиков «Реала» титулами

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио выразил благодарность болельщикам клуба за их отношение к нему и его партнёрам по команде. Асенсио сказал об этом после ответного матча розыгрыша Суперкубка Испании с «Барселоной». «Королевский клуб» одержал домашнюю победу со счётом 2:0 и завоевал трофей, а сам Асенсио стал автором очень красивого гола.
«Очень радует, когда чувствуешь любовь и признание болельщиков на стадионе «Сантьяго Бернабеу». И мы надеемся отблагодарить поклонников «Реала» титулами», — приводит слова Асенсио Mundo Deportivo.
В первом матче на поле сине-гранатовых подопечные Зинедина Зидана также праздновали победу (3:1).
Агент: «Барселона» упустила шанс приобрести Асенсио за € 4,5 млн в 2014 году