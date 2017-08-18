Пашалич: зарплату отдаю родителям, веду немного скучный стиль жизни

22-летний хорватский полузащитник Марио Пашалич, перешедший в «Спартак» из «Челси» на правах аренды, рассказал о себе и своём стиле жизни.
«Честно говоря, веду немного скучный стиль жизни. Многие считают, что странный. Иногда мне нравится быть одному и наслаждаться тишиной. Не тот я человек, который постоянно говорит, стремится общаться.
Чаще всего провожу время с любимой. Гуляю, хожу по ресторанам. Если её нет, то играю с друзьями в плейстейшн.
Люблю ли машины? Нет. Не слежу за марками, не выбираю, какую хочу купить. В том-то и проблема молодых людей: когда они начинают получать неплохие деньги, то их интересами становятся казино, девушки, автомобили… Я не такой. И зарплату отдаю родителям. Конечно, если мне нужны финансовые средства, беру у них. Но я — семейный человек», — сказал Пашалич.