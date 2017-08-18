Китайские болельщики – Тевесу: оставайся в Аргентине, мы пришлём тебе твои вещи

Китайские болельщики призывают нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тэвеса не возвращаться в Китай и остаться в Аргентине, куда тот улетел восстанавливаться после травмы, сообщает Sport.
«Тебе не нужно возвращаться, мы можем выслать тебе твои вещи», — написал один болельщик. «Бессовестный Тевес уехал в Аргентину. Пусть не возвращается», — добавил другой. «Самый дорогой трансфер в истории Китая стал худшим игроком», — сказал ещё один фанат.
33-летний Тевес, который является самым высокооплачиваемым футболистом мира, должен вернуться в расположение команды в конце августа, о чём ранее сообщила пресс-служба клуба. Сам Тевес недавно отметил, что не знает, в какой команде продолжит карьеру.
Тевес: честно говоря, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне