«Тосно» – «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 18 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч 7-го тура РФПЛ между «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «СКА-Хабаровск». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Пять матчей завершились победой «Тосно», и однажды сильнее оказались футболисты «СКА-Хабаровск». Последняя встреча между этими командами состоялась в мае 2017 года и завершилась домашней победой «Тосно» со счётом 3:1.
Тест. Потоп, «Спартак» и вратарь-забивала. Это «Тосно» или СКА?
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