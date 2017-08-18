Селюк: Куаджа уйдёт из «Тамбова», а Гафар будет в команде минимум до зимы

Дмитрий Селюк, агент игроков «Тамбова» нападающего Абдула Гафара и защитника Куасси Куаджа, поделился мнением о возможном будущем футболистов. Оба игрока перешли в тамбовскую команду этим летом.
«Куаджа уйдёт из «Тамбова» — это вопрос решённый. Гафар, наоборот, будет в команде минимум до зимы. Он только набрал форму и получил вызов из сборной, а в ФНЛ мало кто вызывается в сборную. Буркина-Фасо – одна из лучших сборных Африки и стоит в рейтинге ФИФА выше, чем сборная Кот-д’Ивуара, которая обыграла нашу национальную команду. Надеюсь, Гафар приедет на чемпионат мира с Буркина-Фасо, который состоится в России. У Гафара много хороших футбольных достоинств: скорость, техника. Я сознательно держу его в ФНЛ, потому что для этого игрока нужны те качества, которые присущи именно первому дивизиону. Если ты прошёл российскую ФНЛ, то можно не бояться ничего. Пусть он напугается в свои 18 лет, а в 19 уже ничего боится и бороздит просторы Европы», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.