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Селюк: Куаджа и Гафар – это однозначно игроки Премьер-Лиги

6 июля 2017, четверг. 19:56. Футбол

Дмитрий Селюк, агент нападающего Абдул Гафара и защитника Куасси Куаджа, прокомментировал переход своих клиентов в выступающий в первенстве ФНЛ «Тамбов». Предыдущим клубом нападающего сборной Буркина-Фасо Гафара была «Балтика», а ивуариец ранее выступал за белорусский «Слуцк».

«Куаджа и Гафар – это однозначно игроки Премьер-Лиги. Куаджа играл в Казахстане и был лучшим игроком „Актобе“, а потом выступал за «Слуцк», где тоже выделялся своей игрой. Он может играть на разных позициях и является качественным футболистом-левшой. Талалаеву он очень понравился, поэтому «Тамбов» его и подписал.

Многие команды РФПЛ очень много умничают, поэтому пусть посмотрят, что не самые дорогие футболисты ещё покажут себя. Тем более Гафар и Куаджа – молодые ребята. Многие клубы из Премьер-Лиги будут за ними следить, и я не удивлюсь, если в декабре у этих игроков будут предложения от команд из высшего дивизиона.

«Балтика» комплектовалась в тот момент, когда Гафар уехал играть за сборную и выступал за неё, но сейчас в «Балтику» перешёл другой мой игрок – Себаи. Он тоже хороший нападающий, был лучший бомбардиром и игроком по системе «гол+пас» в Беларуси", — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Селюк: Гафар ничем не уступает португальским спартаковцам, купленным за миллион
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Балтика ФК Тамбов Дмитрий Селюк
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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