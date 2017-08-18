Шевченко: в «Милане» происходят сумбурные действия, нет определённого плана

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко поделился мыслями о масштабной трансферной кампании россонери этим летом, после того как клуб приобрели китайские инвесторы.
«Не знаю, чего ожидать от „Милана“. Есть разные способы достижения результата: планируемые и спонтанные. В „Милане“ сейчас происходят сумбурные действия, нет определённого плана. У Монтеллы были определённое видение и план, и с этими наработками они должны были идти дальше. И тут столько новых игроков.
Причём делают трансфер на определённую позицию и через месяц на эту же позицию берут другого футболиста. Это спонтанные решения! Во что это превратится, не могу предугадать. Но желаю этому клубу всего хорошего, ведь это мой родной клуб", — цитирует Шевченко Football.ua.
Уместить на поле 200 миллионов. Каким будет новый «Милан»
«Милан» провёл первый матч в новом сезоне и начал отвечать на вопросы, как именно команда будет играть после нескольких «взрывов» на рынке.