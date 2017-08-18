В Бразилии утверждают, что «Атлетико» предложил € 20 млн за трансфер Луана

Нападающий «Гремио» Луан, интерес к которому проявляет московский «Спартак», может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Zero Hora.
По информации издания, «Атлетико» сделал «Гремио» предложение в размере € 20 млн за переход 24-летнего футболиста. Руководство бразильского клуба запросило у мадридцев € 24 млн в качестве компенсации за переход игрока, однако ответа от «Атлетико» пока не получило.
Напомним, ФИФА наказал «Атлетико» запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Таким образом, клуб не может заявлять новых футболистов до зимы 2018 года.
Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва