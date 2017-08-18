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В Бразилии утверждают, что «Атлетико» предложил € 20 млн за трансфер Луана

18 августа 2017, пятница. 20:18 Футбол

Нападающий «Гремио» Луан, интерес к которому проявляет московский «Спартак», может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Zero Hora.

По информации издания, «Атлетико» сделал «Гремио» предложение в размере € 20 млн за переход 24-летнего футболиста. Руководство бразильского клуба запросило у мадридцев € 24 млн в качестве компенсации за переход игрока, однако ответа от «Атлетико» пока не получило.

Напомним, ФИФА наказал «Атлетико» запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Таким образом, клуб не может заявлять новых футболистов до зимы 2018 года.

Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва
Источник: Zero Hora Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Гремио ФК Спартак Луан Трансферы
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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