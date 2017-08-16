Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва

Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Об этом сообщил агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Пейшото.
«Переговоры со „Спартаком“ приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдёт в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — цитирует Пейшото ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше € 20 млн. При этом в «Гремио» хотят продлить контракт с нападающим.
В «Гремио» уверены, что продлят контракт с Луаном