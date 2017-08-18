Кобялко перешёл из «СКА-Хабаровск» в «Балтику» на правах свободного агента

«Балтика» объявила о подписании контракта по схеме «1+1» с нападающим Антоном Кобялко. Ранее 31-летний футболист расторг контракт со «СКА-Хабаровск», за который провёл три матча в РФПЛ в этом сезоне.
Кобялко является воспитанником ДЮСШ Барнаула. Профессиональную карьеру форвард начал в новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», за который играл на протяжении четырёх сезонов (2004—2007). Затем выступал за «КАМАЗ» (2008—2012), «Урал» (2012—2013) и «Оренбург» (2013—2016).
Минувший сезон и часть текущего Кобялко провёл в «СКА-Хабаровск», вместе с которым завоевал путёвку в Премьер-Лигу. Статистика Антона в профессиональном футболе — 392 игры, 87 голов, 39 предупреждений, 3 удаления.
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