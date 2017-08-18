«Бавария» — «Байер»: матч прерван из-за проливного дождя

Матч первого тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» прерван из-за погодных условий. Главный судья встречи Тобиас Штилер отложил начало второго тайма из-за проливного дождя.
Ожидается, что игра возобновится в 22:50 мск. Встреча проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Байер». После первого тайма мюнхенцы впереди — 2:0 — отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо.
Фото доступно в «твиттере» «Баварии».