Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Метцем»

«Монако» выиграл у «Метца» в матче третьего тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол монегасков на 78-й минуте забил Радамель Фалькао, голевой передачей отметился Рашид Геззаль.
«Монако» одержал третью победу в турнире подряд, а «Метц» потерпел третье поражение кряду.
«Монако» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Метц» (0 баллов) находится на 19-й строчке.