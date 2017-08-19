«Валенсия» победила «Лас-Пальмас» благодаря голу Дзадзы

«Валенсия» стартовала в новом сезоне Примеры с домашней победы над «Лас-Пальмасом». Хозяева победили на поле «Местальи» со счётом 1:0, автором единственного гола стал итальянский нападающий Симоне Дзадза, отличившийся на 22-й минуте.
В середине первого тайма прямую красную карточку получил хорватский полузащитник гостей Ален Халилович.
В составе «Валенсии» весь матч на поле провёл защитник Эсекьель Гарай, об интересе к которому со стороны «Спартака» сообщалось ранее.
Во втором туре первенстве «Валенсия» отправится в гости к «Реалу» в Мадрид, «Лас-Пальмас» примет «Атлетико».
«Леганес» минимально обыграл «Алавес» в первом матче нового сезона Примеры