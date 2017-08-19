Янузай не сможет дебютировать за «Реал Сосьедад» в первом туре Примеры

Полузащитник Аднан Янузай не поможет «Реалу Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщает Marca. Накануне 22-летний бельгиец пропустил тренировку команды из-за дискомфорта в левом бедре. Проведённая МРТ показала, что серьёзной травмы нет, однако матч с командой из Виго, который состоится 19 августа, Аднан пропустит.
Янузай перешёл в «Реал Сосьедад» нынешним летом из «Манчестер Юнайтед». В стан «МЮ» полузащитник перебрался в 2011 году из «Андерлехта», на тот момент игроку было 16 лет.
«МЮ» объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад»