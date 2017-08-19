Барцальи: Бонуччи был важен для «Ювентуса», но не так, как Роналду и Месси

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал уход партнёра по линии обороны туринцев Леонардо Бонуччи, который перешёл в «Милан».
«Бонуччи и Дани Алвес были очень важны для „Ювентуса“. Лео провёл в клубе семь лет, а это о многом говорит. Хотя понятно, что у „Ювентуса“ нет одного игрока, от которого почти полностью зависела игра команды, как в случае с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Один или два новых игрока не повредят балансу команды. Новички и старожили команды должны правильно относиться к делу, чтобы «Ювентус» продолжил побеждать", — сказал Барцальи в интервью Premium Sport.
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