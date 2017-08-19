Липпи: мудрый Спаллетти — лучшая гарантия для амбиций «Интера»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи оценил потенциал «Милана» и «Интера» в этом сезоне.
«В Китае много говорят о „Милане“ и „Интере“. Были некоторые сомнения относительно новых владельцев „Милана“, но россонери работают хорошо. Они создают серьёзную команду. Думаю, что Монтелла будет играть с тремя защитниками и постарается насытить центр поля.
Лучано Спаллетти — лучшая гарантия для амбиций «Интера», он мудрый тренер, который сможет получить максимум от таких важных игроков, как Икарди и Перишич. Думаю, «Милан», «Интер» и «Рома» идут сразу за основными фаворитами — «Ювентусом» и «Наполи», — цитирует Липпи Gazzetta dello Sport.
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