О'Коннор: я мог перейти в «Арсенал», но «Локомотив» продал меня «Бирмингему»

Бывший футболист «Локомотива» Гарри О’Коннор сообщил, что в 2007 году мог перейти в лондонский «Арсенал».
«Когда я уходил из „Локомотива“, у меня были предложения от „Фулхэма“, „Вест Бромвич Альбион“ и „Арсенала“, от Арсена Венгера. В итоге я оказался в „Бирмингем Сити“, но у меня не было выбора: „Локомотив“ из всех предложений выбрал именно это, потому что „Бирмингем“ предложил больше всех.
«Бирмингем» заплатил «Локомотиву» £ 2,8 млн, я получил £ 600 тыс., плюс определённую сумму получил агент. Думаю, в сумме «Бирмингем» заплатил за меня около € 4 млн", — цитирует О'Коннора Daily record со ссылкой на Fitba.
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