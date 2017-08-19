Аленичев: «Енисей» полностью доминировал в игре с «Зенитом-2»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Зенитом-2» (2:1) в домашнем матче 9-го тура первенства ФНЛ.
«Считаю, сегодня мы полностью доминировали в игре. Практически не дали сопернику создать ни одного стопроцентного момента. Но в итоге, забив гол, неожиданно пропустили. Очень сильно из-за этого расстроился, частично курьёзным гол получился. Рад, что во втором тайме сумели дожать соперника, вырвать победу, хотя меня поразила очень низкая реализация моментов.
Мы играли против молодой команды, хочу отметить Анатолия Викторовича Давыдова, который работает с этой молодёжью. Хотелось бы, чтобы он воспитывал её для основной команды, об этом я ему после матча и сказал. Сегодняшние три очка будут важны для нас в дальнейшем, честно говоря, весь матч был на нервах, но я верил, мои помощники верили, что дожмём. Так и получилось.
Приятно, что есть такая серия — из четырёх побед. Но футболисты — такой народ: их всегда нужно подстёгивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях я всегда указываю на минусы", — заявил Аленичев, чьи слова приводит пресс-служба «Енисея».