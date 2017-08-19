Волейболиста Спиридонова задержала полиция перед матчем «Спартак» — «Локомотив»

Волейболиста Алексея Спиридонова задержала полиция перед матчем 7-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Локомотивом», проходящим на стадионе «Открытие Арена».
В «Инстаграме» доигровщика красноярского «Енисея», который является болельщиком «Спартака», появилось видео, из которого явствует, что Алексея на пути к стадиону красно-белых задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили в автозак. Причина задержания Спиридонова на данный момент неизвестна.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».