Слуцкий: травмы и поражения не сломают «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс» (19 августа). К выездной игре «тигры» подходят без выбывших из-за травм на долгий срок Абеля Эрнандеса и Маркуса Хенриксена.
«Мы отправимся на матч с позитивным настроем, травмы и поражения не сломают эту команду. Матч с „КПР“ будет сложным, как и любая другая игра в этом сезоне. Думаю, всё решат один или два момента. Чемпионшип тем и популярен, что результат матчей нельзя предсказать», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халла».
Слуцкий: разочарован потерей Эрнандеса, он один из лучших форвардов Чемпионшипа