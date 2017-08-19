Сёмин: «Локомотив» отыгрался за Суперкубок, мы никому ничего не прощаем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров — большая проблема, потому что было допущено много ошибок. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Очень благодарен игрокам, которые при счёте 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Уже которую игру второй тайм у нас получается лучше, чем первый. Несмотря на то что было удаление у «Спартака».
Мы отыгрались за Суперкубок. Это был очень важно, мы никому ничего не прощаем. Ждём следующей встречи на «Локомотиве». У нас есть команда, которая может выходить из любой ситуации. Они помогают друг другу, сражаются друг за друга. Ошибки были и будут, но главное — это", — заявил Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».