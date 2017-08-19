Каррера: паники нет, надо засучить рукава и идти вперёд

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения от «Локомотива» (3:4) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что в команде нет паники из-за последних неудачных результатов, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Никакой паники не должно быть. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.
Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости. Приятно получать такую поддержку.
Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Моральное состояние не на высоте, по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперёд", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.