Каррера — о симуляции Самедова: не думаю, что он сделал это специально

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:4) прокомментировал эпизод, в котором полузащитник красно-белых Александр Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Каррера выразил мнение, что эпизод с Самедовым отличается от удаления Луиса Адриано в игре с «Зенитом» (1:5).
«Не думаю, что он сделал это специально. К сожалению, такие эпизоды меняют целую игру. Луиса Адриано я не ругал, просто просил помогать в середине поля. А в другом случае мне не понравился поступок Адриано в матче с «Зенитом». В случае с Самедовым всё было по-другому", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.