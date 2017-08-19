Рыбусь: Сёмин заменил меня в перерыве дерби и сказал, чтобы я не переживал

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Первый тайм прошёл не по нашей задумке. Наверное, я виноват в голе Глушакова. В первом тайме нам было тяжело. У нас были моменты, чтобы забить быстрый гол, но потом пропустили два. Первые 15 минут мы хорошо играли, затем отошли назад и просто бегали за мячом. Главное, что во втором тайме отыгрались.
Не знаю, из-за удаления ли Самедова мы победили. Наверное, нам стало полегче. Они играли в меньшинстве, и мы забили быстрый гол, и пошла игра, появилась уверенность. Из-за этого выиграли. Видно было, что во втором тайме все ребята хотели победить, и это произошло.
Конечно, сейчас я играю не так, как хотел бы. Могу играть намного лучше и с каждым матчем буду набирать. Сегодня было тяжёлое дерби. Тренер заменил меня в перерыве и сказал, чтобы я не переживал. Я опытный футболист, поэтому буду не переживать, а набирать форму и играть лучше. При схеме, которая была в первом тайме, мне было тяжело из-за большого объёма работы, ещё и жара. Я играл защитника в схеме 4-4-2.
Сегодня была атмосфера настоящего дерби с почти полным стадионом. Партнёры по команде поздравили меня с днём рождения до игры и после неё, но победа — лучший подарок», — передает слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.