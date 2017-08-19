«Арсенал» проиграл «Сток Сити», Хесе забил в дебютном матче в АПЛ

«Арсенал» потерпел поражение от «Сток Сити» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 47-й минуте забил арендованный «гончарами» у «ПСЖ» Хесе Родригес, который отличился в дебютном матче в Премьер-лиге. Саидо Бераино выполнил передачу внутрь штрафной на испанца, а тот первым же касанием пробил с левой в дальний угол, и Чех не сумел выручить лондонскую команду.
В третьем туре «Сток Сити» 27 августа встретится с «Вест Бромвич Альбион», а «Арсенал» в этот же день сыграет с «Ливерпулем».