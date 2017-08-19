Победа над «Анжи» стала самой крупной для «Рубина» в российской Премьер-Лиге

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Рубин» одержал свою самую крупную победу в истории выступлений в РФПЛ, информирует пресс-служба клуба. До этого казанцы три раза обыгрывали своих соперников в Премьер-Лиге со счётом 5:0 — «Москву» в октябре 2006 года, «Сатурн» в мае 2009 года и «Мордовию» в октябре 2014 года. Две из трёх этих побед были добыты под руководством нынешнего главного тренера Курбана Бердыева.
Бердыев — о матче «Рубина» с «Анжи»: иногда крупная победа может быть во вред