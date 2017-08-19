Гладилин: болельщикам «Спартака» необходимо поговорить с командой

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).
«Судья сломал игру – удаление стало ключевым моментом в матче. Красно-белые проиграли сами себе, потому что при счёте 2:0 они могли удержать игру, но этого не сделали. У них нет мотивации. Они, как подобие «Лестера», выиграли и расслабились. Только англичане еще в ближайшие сто лет не выиграют чемпионат, а «Спартак» больше всех выигрывал в России. Очень много очков красно-белые упустили для чемпиона страны.
Если бы в команде была конкуренция, то у «Спартака» была бы игра, но сейчас они еще в лаврах чемпионства летают. Если болельщики вновь поговорят со «Спартаком», тогда они будут бегать», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.