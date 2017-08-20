«Лас-Пальмас» заинтересован в переходе Сонга из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в Испании. Сонг входит в шорт-лист «Лас-Пальмаса», который хочет укрепить полузащиту, информирует Udlaspalmas. Сонг не является единственным вариантом, но в испанском клубе всерьёз рассматривают его кандидатуру.
Ранее сообщалось, что «Рубин» хочет продать Сонга из-за его высокой зарплаты. Камерунец получает в российском клубе € 2,5 млн в год.
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.
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